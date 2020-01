Incendio a Sovico, proseguono le indagini

Proseguono le indagini per accertare le cause dell’incendio nel box di Sovico, in Brianza, avvenuto ieri. I feriti, due uomini e una ragazza di 19 anni, saranno sentiti dai carabinieri nei prossimi giorni , dato che sono ancora in osservazione presso gli ospedali; la loro versione servirà a ricostruire meglio l’intera vicenda.

Al momento, dalle testimonianze raccolte e dall’esito dei rilievi, secondo quanto riferiscono i carabinieri, emerge che l’incendio è partito dall’interno del garage e che i feriti avessero la disponibilità dello stesso. All’interno del garage vi erano anche alcune coperte e un materasso che sicuramente hanno contribuito ad alimentare le fiamme.

Il tempestivo intervento dei militari ha evitato ben più gravi conseguenze per le tre persone.