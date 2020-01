Smog a Milano, per il sindaco Sala “ognuno deve fare la sua parte”

“Se c’è una questione sulla quale non dovremmo dividerci ma combattere insieme, certamente è quella relativa all’ambiente”. Con queste parole Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del tanto criticato provvedimento preso da Palazzo Marino.

“Il blocco del traffico di domenica 2 febbraio non è risolutivo ma aiuterà” afferma in un post su Facebook Sala, aggiungendo che “un problema che si è creato in 100 anni non si può risolvere in 100 giorni”. “Ognuno deve fare la sua parte”, si legge nel post, “ma serve anche una visione a lungo termine e per questo è stato deciso di mettere fuorilegge le caldaie a gasolio da ottobre 2023”. Infine il sindaco invita i cittadini a vivere una domenica “diversa” e di godersi senza frenesia le bellezze di Milano.