Sono stati convocati oggi pomeriggio in Questura a Sondrio i ragazzini che avrebbero danneggiato alcune auto in sosta e delle fioriere nei pressi del Tribunale di Sondrio. Nella notte tra sabato e domenica erano stati identificati da una pattuglia della Polizia dopo la segnalazione di diversi residenti per schiamazzi. Il mattino dopo però tre persone hanno denunciato il danneggiamento delle loro vetture. La verifica delle telecamere di sorveglianza ha permesso di risalire in breve tempo proprio al gruppetto di giovani, tutti diciottenni e un diciassettenne, identificati la sera prima. Nel frattempo sui social era comparso anche un video nel quale i ragazzi, tutti valtellinesi non molto furbi, si erano ripresi mentre prendevano a calci gli specchietti di alcune auto in sosta. Dopo l’accertamento delle responsabilità scatteranno le denunce a piede libero.