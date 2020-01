Joe Bastianich: il “Restaurant Man” in concerto a Milano e Roma nel weekend

Per lui non sono davvero necessarie presentazioni: JOE BASTIANICH, the Restaurant Man, sarà questa settimana sul palcoscenico a Milano e Roma per narrare le sue “New York Stories” in due show di musica e parole che accompagnano l’uscita del suo primo album “Aka Joe” (Decca Records/Universal Music Italia), pubblicato lo scorso 20 settembre.

JOE BASTIANICH – “New York Stories”

Venerdì 24 GENNAIO 2020 @ Largo Venue – ROMA

Inizio concerto h. 21:00

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev.

Sabato 25 GENNAIO 2020 @ Ecoteatro – MILANO

Inizio concerto h. 20:45

Posto a sedere numerato € 25,00 + prev.

Biglietti disponibili su Vivaticket e Ticketone (online e punti vendita) e in cassa la sera degli show. Diffidate dai canali di vendita non ufficiali!

I due live saranno degli spettacoli speciali, in cui verrà approfondita non solo l’anima di Joe Bastianich musicista, ma anche la sua parte più intima: il racconto della sua storia personale anche attraverso la nuova avventura discografica. “Aka Joe”, registrato a Los Angeles, esplora diversi mondi musicali, dal alternative rock, al alternative country e tutta l’American music, trovando spazio nel panorama musicale contemporaneo seppur con delle sonorità vintage legate al rock blues e al funky.

Scrivere canzoni è una terapia per Bastianich, e tutti i suoi ricordi più belli stanno impressi lì nelle sue tracce: “La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore. In questo disco ho raccolto l’essenza più vera della mia vita, quella più intima, tra passioni, paure, ambizioni, amore. Racconta molto di me, di ciò che sono, che ho fatto e che farò. È la miarivelazione più personale e inedita”. La copertina dell’album è stata realizzata dall’artista di strada Tvboy (Salvatore Benintende), noto esponente del movimento NeoPop.

Joe Bastianich nasce nel Queens e fin da sempre è un profondo conoscitore e amante di musica, legato ad artisti come Led Zeppelin, David Bowie, The Ramones e Rolling Stones. Questa passione sconfinata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky Arte HD che lo hanno coinvolto, come “On The Road”, nel quale “il MasterChef” si è confrontato con la grande musica popolare italiana, e le narrazioni di “Jack On Tour”, un viaggio alla scoperta della scena musicaledi New York e della Music Highway del Tennessee. L’artista vanta anche l’esperienza teatrale “Vino Veritas”, che ha registrato il sold out in tutte le serate. Lo spettacolo è stato messo in scena per la prima volta al Teatro Franco Parenti di Milano come residence show, dove Bastianich ha alternato ricordi inediti con degustazioni del vino della sua cantina di famiglia, accompagnato dalle canzoni che ha scritto per l’occasione, che sono oggi raccolte in “Aka Joe”.

Senz’altro un modo diverso di “gustarsi” della buona musica…