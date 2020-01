Lunedì prossimo riaprirà la viabilità di Corso Plebisciti in entrambi i sensi di marcia, dall’altezza di Viale dei Mille fino a Piazzale Susa. Lo ricorda M4 in merito a uno dei più importanti cantieri della nuova linea della metropolitana. La chiusura di corso Plebisciti era stata disposta, per i lavori, nel 2015. La situazione – fa sapere la società – tornerà allo stato in cui era prima dell’inizio dei lavori della M4.

Corso Plebisciti era stato chiuso dall’angolo con viale dei Mille, fino all’angolo con Via Ceradini, e sul al lato Nord, da Via Cigognara a Piazzale Susa, per la necessità di avere delle aree di cantiere adeguate alla costruzione della stazione M4 Dateo e del manufatto Gozzi. Oggi lo stato avanzato dei lavori consente un restringimento importante dei cantieri, restituendo spazio ai cittadini e agli esercizi commerciali. Sarà quindi possibile accedere a corso Plebisciti da via Francesco Nullo, che tornerà a senso unico come in origine.

Anche su via Giulio Ceradini sarà ripristinata la viabilità originaria, con senso unico in direzione di via Carlo Goldoni. (MiaNews)