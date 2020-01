Terminerà il 31 gennaio la fornitura gratuita di vaccini alle imprese del Basso Sebino, dove è in corso una massiccia campagna vaccinale da inizio gennaio contro il meningococco di tipo C. Lo fa sapere Ats Bergamo. “Sarà garantita la fornitura delle dosi alle aziende che invieranno la richiesta ad Ats Bergamo entro lunedì 27 gennaio”, spiegano dall’Azienda di tutela della salute. Intanto ieri ha chiuso, come da programma, l’ambulatorio straordinario allestito nel municipio di Villongo. Gli abitanti della zona che volessero ricevere il vaccino contro il meningococco C nei prossimi giorni potranno comunque richiederlo al medico di base, oppure rivolgersi all’Asst Bergamo Est.