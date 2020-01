“Oggi ho incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, e siamo entrati nella fase operativa per la pre Cop e Youth for the Cop, due eventi che si terranno a Milano a fine settembre”. Così in una nota il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Sarà una tappa fondamentale del percorso verso la Cop a Glasgow – ha aggiunto il Ministro – che si pone il fine di trovare una strategia globale per combattere i cambiamenti climatici. L’apporto dei giovani di tutto il mondo sarà dunque fondamentale e la città di Milano non sarà cornice, ma protagonista con la sua forza, la sua capacità di coinvolgimento, la sua modernità e il suo ruolo di player su alcuni temi chiave: aumentare l’ambizione, implementare l’educazione ambientale, l’informazione diffusa, la fruibilità delle scienze”.

Milano coinvolgerà tutti gli stakeholders e le principali città del mondo grazie anche alla vicepresidenza di C40, la rete mondiale di città virtuose per il clima – spiega la nota del Ministero -. “C’è tanto da fare e abbiamo una visione comune: quello di Milano sarà un appuntamento fondante di un percorso che ha la grande ambizione di contrastare efficacemente i cambiamenti climatici – ha spiegato Costa -. Stiamo lavorando a grandi temi che connoteranno i lavori italiani: la rigenerazione urbana, il coinvolgimento della moda, per il suo ruolo fondamentale che vede Milano come hub riconosciuto nel mondo. E poi, ancora, il ruolo degli imprenditori, dell’universitá e della ricerca, del volontariato, degli industriali”. “Sarà dunque – ha concluso il Ministro – un’occasione significativa per mobilitare tutti i player possibili nell’azione climatica, riprendendo lo spirito dell’Accordo di Parigi ”.