Oriente Day allo spazio Base Milano

Il 25 e 26 gennaio 2020 “Oriente Day” arriva a BASE Milano, un festival di due giorni dedicato al benessere di mente, corpo e spirito. 3000 mq, 80 stand e 60 incontri per scoprire l’Asia e le sue tradizioni. “Oriente Day” è un evento itinerante che da anni promuove la cultura e le arti orientali, costruendo ponti e incrociando tradizioni, costumi e metodi orientali con il modo di vivere occidentale, sviluppando così connessioni virtuose tra culture diverse.

Il Festival propone svariate attività tra cui un ricco cartellone di artisti, esperti, insegnanti ed operatori che interverranno con performance, conferenze, laboratori.

Sul palco di BASE si avvicenderanno performer, danzatrici e musicisti ispirati e influenzati dalle arti e dalle musiche orientali.

Per tutta la durata del festival saranno attivi workshop in cui gli insegnanti olistici proporranno incontri di approfondimento su diversi metodi e tradizioni: dallo yoga all’ayurveda, dalla meditazione al reiki, massaggi, tai chi, shiatsu, e molto altro.

Intorno ai visitatori si svilupperà, come un colorato caleidoscopio, il bazar di artigianato in cui decine di bancarelle espongono il meglio dell’artigianato tradizionale, artistico ed etnico, dall’oggettistica ai prodotti per il benessere e per i trattamenti, oltre all’area espositori, in cui sarà possibile conoscere e provare le tecniche proposte dagli operatori olistici presenti alla manifestazione.

Nell’area mostre è previsto un evento speciale: “Tibet a Milano ” con ospiti i monaci tibetani che realizzeranno un suggestivo mandala di sabbia, un’esposizione di tradizionali thankga tibetane, il Tibet Market e due incontri con il Lama tibetano. Per tutta la durata dell’evento saranno attivi il bar e il ristorante della location.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio allo spazio BASE di Milano, in via Bergognone 34.

Ingresso giornaliero: 8 euro

Ingresso due giorni: 12 euro

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni

www.orienteday.it

info@orienteday.it