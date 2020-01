Incendio in un capannone abbandonato in via Slivio Pellico a Monza

Non è ancora chiaro quali cause possano aver scatenato l’incendio che ha avvolto, questa mattina verso le 11, un capannone abbandonato di via Silvio Pellico a Monza. Per evitare possibili intossicazioni, però, vigili del fuoco e carabinieri hanno proceduto all’evacuazione della scuola secondaria Bellani situata nella vicina via Ugo Foscolo. Dal Comune di Monza informano che le forze dell’ordine preposte sono intervenute sul posto e anche Arpa è stata attivata per monitorare la situazione. Fino a risoluzione dell’emergenza, in via Pellico è vietato il transito nel tratto compreso tra le vie Buonarroti e Pascoli. Anche i pedoni non possono passare nel tratto tra il civico 14 e via Pascoli.