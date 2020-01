Ancora in aumento i livelli di Pm10 in città: le centraline Arpa hanno rilevato ieri valori oltre il doppio della soglia in centro (50 mg/mc), in via Senato, in viale Marche, a Città Studi e al Verziere. Scattano oggi le misure di secondo livello del protocollo aria della Regione Lombardia, che si aggiungono alle misure già in vigore e ad Area B. Circolazione vietata ai veicoli privati e commerciali diesel fino a Euro 4 e veicoli merci fino a diesel euro 3 dalle 8.30 alle 18.30‬ tutti i giorni.