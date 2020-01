Enrico Fedrighini è entrato in consiglio comunale al posto di Paolo Limonta

Entra oggi in consiglio comunale Enrico Fedrighini, di Milano Progressista, al posto di Paolo Limonta, diventato assessore all’Edilizia scolastica. E’ stato votato oggi dall’aula il provvedimento di surroga . Fedrighini è già stato consigliere comunale a Milano dal 2006 al 2011 ed era, fino ad oggi, assessore all’Ambiente e Mobilità del Municipio 8. “Ho rimesso il mandato come co-portavoce cittadino dei Verdi”, ha annunciato oggi prendendo la parola in aula. Poi ha espresso la sua opinione sulla vicenda del taglio degli alberi del parco Bassini da parte del Politecnico, che ha scatenato polemiche e critiche nei giorni scorsi con un duro scontro tra il sindaco Giuseppe Sala e i Verdi, da cui proviene lo stesso Fedrighini. “L’episodio di Bassini non va taciuto. Non voglio più vedere come scene con la Polizia e i Carabinieri che si occupano di un progetto di trasformazione urbana, a Milano non deve più accadere”. “Da un punto di vista normativo”, prosegue, “dobbiamo evitare che questa procedura semplificata diventi un precedente, dall’altro io chiedo che venga indetta una seduta consiliare per definire priorità, obiettivi, scadenze su quello che è un tema strategico per Milano”.