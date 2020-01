Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente sul lavoro accaduto nel pomeriggio, erano circa le 13.50, a un dipendente Amsa di 45 anni. Stando a quanto ricostruito dalla polizia di Stato, giunta sul luogo dell’incidente, l’uomo è caduto mentre era in servizio, per strada a piedi, in via Teano (all’angolo con via Comasina) sbattendo violentemente la testa e perdendo conoscenza. I paramedici del 118 lo hanno trasportato subito in codice rosso all’ospedale Niguarda.