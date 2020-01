In casa a Garbagnate aveva un revolver,droga e una bomba a mano [VIDEO]

I carabinieri indagavano su di lui ormai da tempo, così ieri, verso le 9.30, sono andati presso l’abitazione di Garbagnate, una villetta su tre piani dove vive con moglie e cognata. L’uomo, un 65enne con alle spalle importanti precedenti per associazione a delinquere e spaccio, è stato trovato in possesso due buste termosigillate con 35 grammi di cocaina che erano nascosti in un intercapedine della zona barbecue in giardino. La perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di rinvenire, celati in una scarpiera con doppio fondo, una pistola Lüger 357 Magnum e la dotazione di oltre 50 proiettili. Avvolta in un panno, i militari della stazione di Garbagnate hanno trovato anche una bomba a mano modello “Ananas” proveniente dall’ex Jugoslavia. L’ordigno è stato poi fatto brillare dagli artificieri. L’uomo, arrestato in flagranza, è stato portato presso il carcere di San Vittore dopo essere stato soccorso dal personale del 118 per un lieve malore avuto durante la perquisizione domiciliare.