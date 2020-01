Quando il conducente dell’Atm si è intromesso nella discussione che stava avendo con la sua fidanzata, il 16enne lo ha aggredito sferrandogli un pugno in pieno volto. L’episodio di violenza si è verificato ieri, verso le 13.45, a bordo del tram 12 fermo tra via MacMahon e piazza degli Artieri. Il conducente 48enne è stato successivamente ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli in codice verde e con una prognosi di 7 giorni, mentre l’aggressore è stato denunciato per i reati di lesioni e interruzione di pubblico servizio. (MiaNews)