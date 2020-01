“Dopo numerosi presidi nel territorio i Circoli Legambiente Bollate, Novate Milanese, Cormano, Paderno Dugnano, Cusano Milanino e Cinisello Balsamo insieme a Legambiente Lombardia hanno deciso di convocare il popolo inquinato, gli amministratori locali, i giornalisti per discutere di mobilità, inquinamento e infrastrutture. La situazione ormai è inaccettabile: bassi investimenti sul trasporto pubblico e ritardi, ritardi, opere stradali interrotte da tempo, degrado delle vie di collegamento come la Milano-Meda, mancanza di sicurezza, abbandono del territorio e incuria. Verrà proposto ai sindaci presenti e ai cittadini un “decalogo della mobilità” stilato da Legambiente, perché diventi uno strumento di pressione per il cambiamento”. Lo comunica l’associazione ambientalista dando appuntamento il 18 gennaio, ore 10, al capolinea M3 Comasina, per “un’assemblea pubblica all’aperto”.