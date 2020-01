“Potremmo ‘ripuntare’ sul sindaco che portò il centrodestra a Palazzo Marino, ovvero Gabriele Albertini, io credo potrebbe essere questa la strada”. Lo ha detto Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, esponente di Fdi, a margine della cerimonia commemorativa, in via Schievano, di questa mattina in occasione del 40esimo anniversario della scomparsa di Antonio Cesari, Rocco Santoro e Michele Tatulli, vittime del terrorismo. Interpellato da Mianews, De Corato, già vicesindaco di Albertini, ha anche spiegato quale ritiene debba essere il percorso del centrodestra per la scelta del candidato sindaco alle comunali del 2021: “Io sono sostenitore delle primarie di centrodestra poiché dobbiamo tornare al governo della città; al popolo di centrodestra va dato nuovo interesse per cercare di coinvolgere anche altri strati di elettorato, come i moderati. Le primarie sono necessarie, i tentativi di far calare dall’alto i candidati sono falliti”, ha concluso l’assessore. (MiaNews)