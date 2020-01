Un uomo di 39 anni, nullatenente, è stato denunciato nei giorni scorsi per insolvenza fraudolenta: non aveva i 14 euro per pagare una bottiglia d’acqua, un caffè e una cheescake consumati seduto a un tavolino in un bar chic di via Montenapoleone. Sul posto sono intervenute ben quattro volanti della polizia. Quando è arrivato il momento di pagare, ha detto al cameriere di non trovare il portafogli e di averlo scordato in albergo. Il locale ha chiamato la polizia, arrivata in forze solo per una torta a scrocco. Nessuno, tra la ricca clientela del locale nel bel mezzo del quadrilatero della moda, si è offerto di pagare il conto all’uomo che forse, avendo fame e voglia di dolce, ha tentato di farla franca con una scusa. Per il reato di insolvenza fraudolenta, il 39enne rischia ‘la reclusione sino a due anni o una multa sino a € 516 (e come la paga?). Se portasse i 14 euro al bar potrebbe cavarsela però senza sporcarsi la fedina penale “estinguendo il reato”.