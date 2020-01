Una donna di 90 anni è stata ritrovata morta domenica mattina in un agriturismo in via Pescara 37, alla periferia di Milano: il corpo è stato scoperto da una donna che lavora nella struttura. Sul posto sono accorsi personale medico e polizia. La Scientifica ha avviato i rilievi. Sul corpo della donna sono stati trovati evidenti segni di violenza. Si tratterebbe dunque di un caso di omicidio. L’agriturismo, a Ronchetto delle Rane, è il ‘Podere Ronchetto’, non lontano dal quartiere Gratosoglio.