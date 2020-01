Schianto sulla 36 a Lissone, riaperto il traffico verso Lecco

Sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, a causa di un incidente, è stato chiuso nel pomeriggio al traffico, fino alle 17.00, un tratto in direzione Lecco all’altezza di Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Il sinistro ha coinvolto un’auto e una moto. Un uomo di 55 anni, il motociclista, è in condizioni gravissime. È stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza. La Statale 36 è stata chiusa temporaneamente con uscita obbligatoria a San Giorgio. Le code si sono allungate fino al tunnel di Monza.