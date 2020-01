Con i due concerti delle 16 e delle 18 della Bandabardò, ieri pomeriggio, si è inaugurata la seconda edizione dell’Ice Music Festival, promosso da Consorzio Pontedilegno-Tonale, APT ValdiSole, Trentino Marketing in collaborazione con Mercedes-Benz Italia. Tra Trentino e Lombardia, a Passo Tonale, fino a fine marzo un cartellone di 52 concerti a 2600 metri, in un teatro-igloo da 300 posti, con strumenti rigorosamente di ghiaccio. La Bandabardò ha scaldato l’EQ Ice Dome – già tutto esaurito al primo concerto – con i brani cult del proprio repertorio, intrattenendo e coinvolgendo il pubblico con le loro canzoni più famose.

L’EQ Ice Dome è raggiungibile con la cabinovia Paradiso direttamente dal Passo Tonale: i biglietti per glispettacoli si possono acquistare online o in una qualsiasi delle cinque biglietterie del comprensorio.

Il calendario prevede fino a marzo 2020 due concerti il giovedì e due il sabato. Gli appuntamenti del giovedì vedono la presenza della ParadICE Orchestra, una formazione di 7 artisti residenti, che proporranno al pubblico gli ICE CLASSICS MUSIC, i “classici” della canzone d’autore riletti in chiave classica, popolare e contemporanea. I concerti del sabato sono dedicati all’ ICE POP MUSIC con la presenza di artisti e progetti musicali di valore, una serie di appuntamenti in cui si alternano vari linguaggi, dal jazz al pop, dal rock alla musica tradizionale.

