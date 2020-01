Due fratellini si schiantano con lo slittino, uno è grave

Due fratellini di quattro e un anno sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo dopo che si sono schiantati contro un albero con la loro slitta. L’incidente è avvenuto sulle piste da sci in territorio di Valdidentro, in provincia di Sondrio. L’impatto, secondo le testimonianze, è stato violento. Il più grande dei due, trasportato in ospedale in codice rosso, è ricoverato in condizioni serie, ma non risulterebbe in pericolo di vita. La prognosi è riservata. Meno gravi, invece, le condizioni del più piccolo. I militari del Sagf della Guardia di finanza di Bormio (Sondrio) indagano sull’incidente,