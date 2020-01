Aggredito con acido da una donna

Aggressione in piazza Gae Aulenti a Milano. La vittima è un giovane di 28 anni,aggredito da una donna che gli avrebbe spruzzato in faccia dello spray al peperoncino e lanciato addosso una sostanza liquida, con molta probabilità acido. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, i due si erano conosciuti sul web e lui voleva troncare la relazione. L’aggressione è avvenuta al culmine di una lite. Il 28enne è ora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli con ustioni di primo grado al volto, di secondo grado al collo e bruciori a un occhio. La responsabile è stata identificata a Genova dai carabinieri e fermata in attesa delle decisioni del magistrato. E’ una donna di 44 anni, accusata di stalking e di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” reato previsto con l’entrata in vigore del ‘Codice Rosso’ .