E’ morta la 48enne che era ricoverata da ieri agli Spedali Civili di Brescia per meningite. La donna, Marzia Colosio, madre di due figli, era di Predore, in provincia di Bergamo. Il suo è il quarto caso, nella zona del Sebino, di sepsi da meningococco che si registra in un mese. Ancora da stabilire se sia lo stesso ceppo dei tre casi precedenti. L’Ats e i comuni del lago d’Iseo si sono attivati subito per avviare la profilassi per i parenti e per coloro che hanno avuto un contatto con la donna negli ultimi giorni.