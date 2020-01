Il giudice ha stabilito per lui non solo l’obbligo di firma, ma anche la sospensione del reddito di cittadinanza che lo stesso percepiva. Questa la misura inflitta a un 26enne di Garbagnate Milanese che ieri, verso le 9 della mattina, ha aggredito i carabinieri a sputi e insulti finendo arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I militari erano intervenuti presso la sua abitazione, in via Milano, in seguito alla segnalazione di un violento litigio verbale scoppiato per futili motivi. (MiaNews)