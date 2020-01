Capodanno, incendio rifiuti via Gola: aggrediscono i pompieri e rubano chiavi autopompa

“Ci hanno accerchiato, tirato bottiglie e rubato le chiavi dell’autopompa, non permettendoci di fare il nostro lavoro, in via Gola a Milano. Solo l’intervento delle volanti della Polizia e una Botte a supporto ci ha permesso di spegnere l”incendio di rifiuti buttati in mezzo alla strada. subito dopo la mezzanotte“. Così il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano racconta, in un post su Facebook, la brutta esperienza vissuta nella notte di Capodanno da una squadra intervenuta in zona Navigli per, appunto, spegnere le fiamme appiccate a dei cassonetti di rifiuti nel bel mezzo dei festeggiamenti per il nuovo anno.