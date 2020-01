Capodanno in Duomo, 20mila in piazza per Milano for future

Si è tenuto ieri sera con successo il primo Capodanno d’Italia sul tema della sostenibilità. Tantissimi i milanesi e i turisti accorsi in piazza Duomo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con 20.000 presenze registrate, raggiungendo così la capienza massima consentita in piazza. Una festa con la musica di Myss Keta, Coma Cose, Lo Stato Sociale ed il social dj set di Billboard. Una serata in cui sono stati affrontati temi importanti come la sostenibilità, l’ambiente e il futuro del nostro pianeta insieme al presentatore Filippo Solibello. L’evento è stato offerto dal Comune di Milano.