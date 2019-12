E’ morto Piero Rattazzo proprietario dello storico bar

Piero Rattazzo, storico gestore del bar Rattazzo di via Vetere, è morto ieri (lunedì 23 dicembre) a 84 anni. Dopo la voce circolata sabato, ieri la notizia la conferma lo stesso profilo Facebook del bar: “Vi saluto tutti oggi, sabato ho fatto le prove generali, ora vi lascio veramente con serenità.

Vi abbraccio tutti …le persone non muoiono mai per sempre…ricordatemi per sempre e così ricordate che la vita è una salita e solo i forti arrivano in cima..

Lo so vi lascio nelle feste natalizie…non ho mai amato il Natale …comunque per chi vorrà il funerale sara’ il giorno 27 dicembre ore 11 circa..i mie medial social network vi terranno aggiornati. Ricordate vivete la vita sempre un forte abbraccio a tutti Piter”. Molto conosciuto a Milano Rattazzo è stato precursore dell’happy hour con polpette che accompagnavano il vino. Il suo bar, aperto nel 1962, si affollava fino a notte fonda, almeno dagli anni ’70, quando i giovani del movimento studentesco iniziarono a frequentare il suo locale. Nel 2005 ha ricevuto l’Ambrogino.