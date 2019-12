Cena di solidarietà a Palazzo Reale

La sala delle Otto colonne di Palazzo Reale ieri sera ha ospitato una cena con i poveri e persone in difficoltà. Sono 160, infatti, gli ospiti della Caritas Ambrosiana che hanno preso parte all’evento di solidarietà organizzato dall’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede. A servire ai tavoli esponenti delle istituzioni come il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l’arcivescovo, monsignor Mario Delpini. “Uno dei simboli della cultura di Milano stasera è casa vostra, volevamo creare questa serata per dare attenzione alle persone emarginate dalla società – ha detto Stefan John Charles D’Angieri, rappresentante dell’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede – Siamo qui per dire che siamo fratelli e non ci dimentichiamo di voi”. L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha invocato la benedizione per tutti: “Su voi ospiti, la benedizione non è una parola magica che risolve i problemi ma una dichiarazione di alleanza – ha detto – significa che Dio è alleato di chi fa bene. Non è che le cose diventano facili ma le possiamo affrontare, c’è qualcuno che porta con noi peso delle fatiche”. La cena è stata anche l’occasione per l’ambasciata di proclamare Milano ‘Città della Misericordia’. “Questa sala è la rappresentazione di quello che è il mondo fatto di diversità – ha detto Sala – e di quello che vuole essere Milano, le differenze ci sono ma noi vogliamo farne tesoro”.