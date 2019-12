La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati due insegnanti, una di ruolo e l’altra di sostegno, e la bidella, per omicidio colposo per omessa vigilanza in relazione alla morte del bimbo di quasi 6 anni che lo scorso 18 ottobre è precipitato nella tromba delle scale della scuola Pirelli, nel capoluogo lombardo. Il piccolo, che salì su una sedia e fece un volo di 10 metri, morì il 22 ottobre in ospedale.