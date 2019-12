Paolo Limonta neo assessore all’edilizia scolastica

Paolo Limonta di Milano progressista è un nuovo assessore della Giunta Sala. Da gennaio si occuperà dell’Edilizia scolastica. Lo ha comunicato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso degli auguri di Natale con la stampa. “Abbiamo deciso di spaccare l’assessorato tra una parte che si dedica all’istruzione e un nuovo assessorato che si occuperà di edilizia scolastica e aiuterà nella rapidità che dobbiamo avere nel fare gli interventi. – ha detto Sala -. Verrà affidato a Paolo Limonta a inizio gennaio”. L’assessore all’Educazione e Istruzione rimarrà Laura Galimberti. Sull’edilizia scolastica “dobbiamo fare di più” perché “è di inizio del secolo scorso e merita attenzione, dobbiamo cercare di fare di più. – ha aggiunto -. Quando vendiamo degli immobili del Comune non lo facciamo per metterci i soldi in tasca, ma perché prevediamo un reinvestimento in infrastrutture”. Sala infine ha spiegato che i fondi ricavati dalla vendita del Palazzo delle Scintille, ex Padiglione della Fiera, che sono circa 30 milioni, andranno all’edilizia scolastica.