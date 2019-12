Cena per i poveri a Palazzo Reale

Oggi giovedì 19 dicembre, 160 ospiti della Caritas Ambrosiana parteciperanno a Palazzo Reale nella Sala delle Otto Colonne alla cena di solidarietà organizzata dall’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede. L’evento sarà preceduto alle 19.30 dagli interventi dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, del sindaco Giuseppe Sala. La serata sarà introdotta da Stefan John Charles D’Angieri, rappresentante dell’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede. Dopo gli interventi delle autorità le religioni presenti consegneranno all’Arcivescovo e al Sindaco il riconoscimento “Milano Città della Misericordia”.L’invito nella prestigiosa sala è stato proposto a persone che stanno compiendo un programma di uscita dalla condizione di bisogno, grazie alla rete di servizi messe in campo dall’ente diocesano.«Questi giorni di festa sono un periodo spesso difficile per chi ha perso il lavoro, è solo o è lontano dai sui affetti. A queste persone vogliamo regalare un momento di serenità, per incoraggiarle a risalire la china, far loro sentire che sono importanti per noi e per la città di Milano che con questo gesto conferma la sua attenzione agli ultimi», commenta Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana.