Bimbo tenta di buttarsi dalla finestra della scuola, salvato

Un bimbo di 9 anni ha tentato di buttarsi dalla finestra della sua scuola,a Milano, ed è stato salvato dai suoi insegnanti. Lo scrive oggi il Corriere della Sera. Del fatto è stato subito informato il Tribunale per i minorenni. Si è scoperto che i pm hanno già un fascicolo aperto per maltrattamenti da parte del padre. Lo scorso maggio il piccolo era stato affidato ai servizi sociali con limitazione della responsabilità dei genitori e collocato a casa della mamma. Il bambino, però, viveva a casa dei nonni paterni, dove il padre entrava e usciva normalmente. Al momento la Procura ha emesso un provvedimento d’urgenza. In attesa di decidere, il piccolo resterà in ospedale.