Oltre 40 brand e 500 mila visitatori attesi: sono solo alcuni numeri del Milano Monza Motor Show, che si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020. Fanno parte della manifestazione anche la Milano President Parade in piazza Duomo a Milano e ACI Historic Grand Prix, l’esibizione delle monoposto di Formula 1 di tutte le epoche, all’autodromo di Monza. La presentazione questa mattina a Palazzo Lombardia, dove sono intervenuti, tra gli altri, Andrea Levy, presidente di Milano Monza Open-Air Motor Show, Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Dario Allevi, Sindaco di Monza, Andrea Cardinali, direttore generale UNRAE, Geronimo La Russa, presidente ACI Milano e Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia. L’evento sarà seguito da Sky TG24 e Sky Sport. Le telecamere di Sky si accenderanno dunque per raccontare le novità presentate dalle case automobilistiche, tra cui anteprime mondiali dinamiche, e show. Si comincia in pista all’Autodromo con la Monza President Parade, giovedì 18 giugno alle 15.10, quando i Presidenti e i CEO dei marchi si schiereranno in griglia con le anteprime e le novità stradali, per una sfilata con le emozioni di un Gran Premio. Gli stessi presidenti saranno attesi poi giovedì 18 giugno alle 20 per la Milano President Parade, testimonial di eccezione che sfileranno sul red carpet in piazza Duomo alla guida di modelli presentati per la prima volta al pubblico in movimento. Domenica 21 giugno alle 15.10 sarà poi il momento di ACI Historic Grand Prix, l’esibizione delle monoposto di Formula 1 di tutte le epoche, organizzato anche in collaborazione con Historic Minardi Day, che si daranno appuntamento sul circuito dell’Autodromo di Monza, guidate da piloti ancora in attività, da ex piloti che hanno fatto la storia del motorsport mondiale e da collezionisti. Il pubblico avrà la possibilità di visitare gli stand delle case automobilistiche che, nel verde del Parco di Monza, esporranno le ultime novità e i modelli di punta della gamma, e di provarli nei test drive di tutte le motorizzazioni, comprese quelle elettriche, e nell’area dedicata all’off-road experience. Supercar paddock e motorsport paddock faranno la gioia degli appassionati della velocità, e per gli amanti delle iconiche del passato sarà allestita un’intera area dedicata alle auto classiche, con l’esposizione delle più belle vetture di tutti i tempi. Organizzato in collaborazione con ACI, Milano Monza Motor Show offrirà al pubblico oltre 14 ore di spettacolo negli spazi dell’Autodromo di Monza, l’indiscusso tempio della velocità che metterà a disposizione degli appassionati i 5,8 km del tracciato di Formula 1, oltre 10 km di circuiti interni al Parco, 4,3 km di circuito dell’Anello alta velocità.