Sardine nella neve a Sondrio: ritrovo in piazza Campello

Nel giorno del grande raduno in piazza San Giovanni a Roma e delle manifestazioni previste in diverse altre città italiane e non solo, le Sardine nuotano anche fino a Sondrio, il capoluogo di una Valtellina imbiancata ieri da una fitta nevicata, dove la Lega raggiunge percentuali decisamente elevate. Ma anche qui, nel cuore del leghismo, c’è chi vuole “slegarsi”. Sarà interessante vedere quante Sardine sfideranno il freddo pungente per ritrovarsi questa sera in piazza Campello a Sondrio, dalle 19 alle 21. Lo slogan è #sondriosislega. Nella pagina Facebook delle Sardine della provincia di Sondrio campeggiano le raccomandazioni in vista della manifestazione: niente bandiere di partito (sono ammesse solo le bandiere della pace), solo slogan positivi e pacifici su cartelli e striscioni perché “quello che vorremmo fare è spronare i nostri politici a restituirci qualcosa in cui credere e in cui riconoscersi”.