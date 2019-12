Come previsto dal meteo, a neve sta scendendo ad ampi fiocchi stamattina a Milano. Al momento – come spiegano vigili del fuoco e vigili urbani – non si registrano inconvenienti di sorta, anche perché la neve non si sta attaccando a terra. La neve era prevista con l’arrivo della “tempesta di Santa Lucia”, una sorta di “ciclone” che in queste ore attraverserà l’Italia da Nord a Sud.