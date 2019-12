Nevicate fitte in Valtellina e Valchiavenna, anche in tutte le località di fondovalle. Tanta neve anche a Livigno, Aprica, Madesimo, Valfurva, Bormio e Chiesa in Valmalenco dove hanno iniziato a funzionare a pieno regime quasi tutti gli impianti di risalita che servono le piste da sci. Al momento la Polstrada del Comando provinciale di Sondrio non segnala incidenti, ma avverte che i valichi alpini sono transitabili unicamente con catene da neve montate.