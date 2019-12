Sciopero dei treni domenica indetto dal sindacato Orsa

Sciopero del personale addetto alla circolazione del trasporto ferroviario regionale in Lombardia domenica 15 dicembre. L’agitazione è stata indetta dal sindacato autonomo Orsa, che denuncia “obiettivi conflittuali verso l’azienda allo scopo di causare significativi disagi alla mobilità in occasione dei grandi eventi del periodo natalizio”. Lo sciopero inizierà alle 3 di domenica e terminerà alle 2 di lunedì 16 dicembre. Essendo una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia: autobus sostitutivi senza fermate intermedie saranno istituiti soltanto per i collegamenti aeroportuali fra “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Stabio” in caso di non effettuazione dei treni. Per la Lunga percorrenza saranno garantiti i treni indicati sul sito di Trenord.