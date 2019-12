Champions, l’Atalanta vola agli ottavi

L’Atalanta si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League. Nell’ultima partita della fase a gironi, in casa dello Shakhtar Donetsk, i bergamaschi hanno vinto 3-0 e hanno chiuso al secondo posto nel gruppo C, alle spalle del Manchester City. “E’ una vittoria per Bergamo, per tutte le componenti del mondo Atalanta, dai tifosi alla dirigenza passando per i giocatori e lo staff. Il legame forte ci ha dato la spinta per riuscirci”. Gian Piero Gasperini esulta: “Fino al terzo gol non ero tranquillo: siamo contenti per noi e anche per il calcio italiano. Il nostro modo di giocare fa acquisire credibilità a tutto il movimento nazionale” rimarca il tecnico nerazzurro. “Noi bergamaschi ci rispecchiamo in questa Atalanta. Non molliamo mai e ce la mettiamo sempre tutta, a dispetto delle avversità”. Dal suo profilo facebook anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, si unisce all’esultanza dei tifosi. “Da sindaco non posso che essere orgoglioso di questa squadra, dei tifosi che sono volati fino a Kharkiv per sostenerla, di tutti coloro che hanno sofferto davanti alla tv (io con loro). Grandissimi tutti, dal mister Gasperini a tutti i giocatori ai dirigenti al presidente Percassi. Ora, sotto a chi tocca: comunque vada, sarà storica”.