Come avevano annunciato i meteorologi, la neve è arrivata anche in pianura. Questa notte sono scesi i primi fiocchi a Milano e in Brianza. I più mattinieri, quando hanno aperto le persiane di casa all’alb,a sono rimasti stupiti davanti alla bella nevicata. Per il momento, la neve non attecchisce a terra. I fiocchi infatti sono misti ad acqua. Non ci sono dunque particolari disagi sulle strade, se non il consueto traffico mattituno.