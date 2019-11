“Le riflessioni di oggi, gli elaborati che stanno venendo fuori dai gruppi di lavoro mi convincono ancora di più della bontà della strada iniziata ieri e che porterò in Cdm lunedì, perché la legge quadro sull’autonomia che abbiamo presentato e che stiamo varando è una legge quadro del Paese, non ha un colore politico”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, al termine del forum di Eusalp a Palazzo Lombardia,che ha visto confrontarsi i Paesi della Macro Regione Alpina. Boccia ha anche ricordato che alla legge quadro ieri si è arrivati “grazie a tutti i presidenti di Regione, alla generosità dei presidenti del Mezzogiorno che si sono fidati e che non erano più al tavolo e alla lungimiranza dei presidenti del Nord anche di colori politici diversi”. Per questo dico che non c’è colore politico”.