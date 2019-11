Fermato dalla Polizia a Milano, aveva 116 ticket restaurant negli slip

Gli agenti del Commissariato Sempione hanno fermato un uomo che guidava un veicolo in Viale Monte Ceneri. L’uomo, un cittadino turco irregolare in Italia, era sprovvisto di patente di guida. Inoltre, sul sedile del passeggero è stato trovato un oggetto artigianale a forma di sciabola. Gli agenti hanno poi scoperto che il 49enne turco aveva nascosti negli slip 116 ticket restaurant dei quali non sapeva dare alcuna spiegazione. L’uomo è stato multato per guida senza patente e gli è stato sequestrato il veicolo. In aggiunta, il cittadino turco è indagato per i reati di porto abusivo di armi, ricettazione e irregolarità sul territorio nazionale.