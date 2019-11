Ancora un problema sulla metropolitana di Milano. Nel pomeriggio alle 16.40 c’è stata una brusca frenata di un convoglio della linea 1 a Bisceglie, 11 le persone rimaste contuse. Secondo quanto riferito dal 118 nessuno dei passeggeri a bordo è in condizioni preoccupanti. Ancora da chiarire le cause della frenata. Uno dei passeggeri è stato portato via in barella.