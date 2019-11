Le sardine arrivano anche a Milano

Arrivano anche a Milano le Sardine. Il movimento partito dalle piazze di Bologna e Modena si sta diffondendo in tutta Italia. Nelle scorse ore su Facebook è nata la pagina “Sardine a Milano” ed è stato proposto un appuntamento per domenica 1 dicempre nella centralissima piazza Mercanti, a due passi dal Duomo. “Esiste una sinistra subacquea? – si legge sulla pagina Fecabook – Le piazze di Bologna e Modena sembrerebbero dire di si, sembrerebbero dire che esiste quel senso comune, una volta identificativo della sinistra, che permea e crea la società. Una coscienza collettiva ben radicata che non si identifica in un partito, o meglio che in parte probabilmente si identifica nei tanti partiti che costituiscono il variegato e frazionato mondo della sinistra, che esercita sistematicamente e quotidianamente quei valori progressisti legati all’idea di giustizia sociale che sono contenuti nella nostra Costituzione. Subacquea, non visibile in superficie, ma che è pronta a manifestare la propria presenza con migliaia di bolle di ossigeno ogni qual volta è necessario. A Milano è stato così pochi giorni fa quando, migliaia di ombrelli aperti sotto una pioggia battente e un freddo pungente, hanno organizzato una scorta solidale a Lilliana Segre. Vicine per condividere gli ombrelli migliaia di sardine hanno ribadito il valore dell’antifascismo e dichiarato la mai cessata resistenza all’odio. Le sardine di Milano non odiano nessuno, si oppongono e contrastano la cultura dell’odio e la paura dell’altro e con questo spirito affronteranno le prossime piazze e le prossime iniziative”.