Presepi etnici dai Frati Cappuccini di Milano

A Milano, domenica 24 Novembre, i Frati Missionari Cappuccini di piazza Cimitero

Maggiore 5 inaugurano la mostra di Presepi etnici. Torna infatti l’esposizione di creazioni dai 5 Continenti con più di 50 sacre rappresentazioni su 500 metri quadrati. Si comincia alle 10,30 con un aperitivo d’autore preparato dal celebre Barman Angelo Carpentieri, primo classificato al BarFestival di Bangkok con il drink “Expo 2015 Toschi” e vincitore di oltre sessanta competizioni in tutto il mondo.

Tema del drink, Pane in Piazza, l’annuale manifestazione benefica che si tiene

a maggio in piazza Duomo voluta dai Cappuccini di Milano con la famiglia

Marinoni a fini benefici. I Presepi etnici raccontano le usanze di tutto il mondo, sono fatti di aghi di pino, resina, stoffa, terracotta e a scaldare Gesù nella culla figurano gli animali più

esotici. Quest’anno, sono esposti in più anche i presepi realizzati dai bambini delle scuole

materne ed elementari di Milano e Lombardia per il concorso “Crea il tuo

Presepe” promosso dai Frati in autunno.

La Mostra resterà visitabile le domeniche e i giorni festivi fino al 6 Gennaio 2019 (esclusi il giorno di Natale e di Santo Stefano) dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18.00.Domenica 24 i visitatori potranno dedicarsi anche allo shopping solidale: oggetti etnici dal mondo, accessori, arredi. I proventi di questa prima giornata di festa natalizia saranno devoluti alle Missioni dei Cappuccini in Asia, Africa e Brasile e alla popolazione italiana delle regioni colpite dal terremoto.