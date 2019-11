Silvia Romano, mozione bipartisan “anche Regione si attivi”

“Regione Lombardia si attivi presso il Governo per mettere in campo tutti gli strumenti utili alla liberazione di Silvia Romano. Con una mozione urgente e bipartisan sottolineiamo con forza la necessità di non lasciare nessuna strada intentata perché Silvia possa riabbracciare i suoi cari a un anno esatto dal rapimento”.

Lo riferisce Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale, che questa mattina ha depositato il testo di una mozione urgente per chiedere alla Giunta “di farsi interprete presso il Ministero degli esteri affinchè si possano mettere in campo tutti gli strumenti diplomatici e pratici utili alla liberazione di Silvia Romano”. La mozione è stata sottoscritta, oltre che dai componenti del Gruppo Misto, anche da consiglieri di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Pd, Energie per l’Italia e Noi con l’Italia e potrebbe essere discussa già nella seduta odierna in corso al Pirellone. “Dopo mesi di silenzio –conclude Viviana Beccalossi- le notizie di queste ore, se da un lato confortano confermando che Silvia Romano è viva, dall’altra preoccupano fortemente in quanto si troverebbe nelle mani di un gruppo terroristico islamico. Bisogna agire presto e con fermezza”.