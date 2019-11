Spray al peperoncino è stato spruzzato all’interno della scuola media Gemelli in via Pescarenico. Sul posto è intervenuta poco dopo le 11.30 per i soccorsi Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza. Risultano 35 le persone coinvolte di cui due portante in codice giallo agli ospedali De Marchi e San Paolo. Sul posto 4 ambulanze e un’automedica.