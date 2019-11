A partire dal 23 novembre a Milano Casa EMERGENCY riaprirà lo Spazio Natale in Via Santa Croce 19 (zona Porta Ticinese) dove sarà possibile scegliere un regalo tra agende e calendari, accessori e capi d’abbigliamento, libri e giocattoli, gadget e prodotti enogastronomici. L’ampio ventaglio di proposte comprende anche soluzioni originali, come i gioielli ricavati dall’alluminio delle mine antiuomo. Gli Spazi Natale sono veri e propri temporary shop che offrono l’opportunità di scegliere regali “fatti per bene”, permettendo di sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione: il ricavato sarà destinato agli ospedali di EMERGENCY in Afghanistan e Iraq. Sugli scaffali prodotti provenienti da Afghanistan, Iraq, Cina, Ecuador, India, Indonesia, Marocco, Nepal, Pakistan, Perù, Senegal, Sri Lanka, Thailandia e da diverse regioni d’Italia. Sono circa 650 le aziende italiane che hanno donato i loro prodotti.