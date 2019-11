Morte vigile Savarino, il Comune di Milano si costituisce parte civile

Era il 12 gennaio del 2012 quando l’agente Niccolò Savarino venne travolto da un suv all’interno di un parcheggio in cui stava effettuando un controllo di routine. Alla guida della vettura c’era Remi Nikolic, al tempo 17enne, condannato in via definitiva a 9 anni e 8 mesi dai giudici minorili e affidato in prova ai servizi sociali giusto due anni fa. A fianco a lui Milos Stizanin – nomade serbo con precedenti per droga in Serbia e per cui era stata richiesta l’estradizione – accusato di concorso in omicidio volontario aggravato. Il processo a Stizanin, rinviato, si terrà il prossimo 26 novembre. Nel frattempo oggi davanti la Corte d’Assise di Milano, i familiari di Savarino e il Comune di Milano si sono costituiti parte civile.