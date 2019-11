Giornata della Trasparenza, Fontana apre i lavori [VIDEO]

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha aperto la sessione mattutina dei lavori della ‘Giornata della trasparenza’ in svolgimento a Milano, a palazzo Lombardia.

“Tempi brevi, semplificazione e controlli efficaci – ha detto in apertura il presidente Fontana – con alla base i principi di legalita’ e correttezza. Sono queste le formule per una Pubblica Amministrazione efficiente e trasparente, formule che Regione Lombardia segue convintamente”.

Altro argomento in discussione della giornata della trasparenza e’ stato la riforma del codice degli appalti: “Si tratta – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – di un tema importante. I tempi che il codice degli appalti comporta per l’applicazione di tutti i passaggi sono tempi oggettivamente lunghi. L’obiettivo e’ far coesistere la rapidita’ nello svolgimento delle procedure con il rispetto dei principi di legalita’ e trasparenza”. “All’inizio di questa legislatura – ha concluso Fontana – erano tre gli organismi dedicati ai controlli. Adesso abbiamo deciso di istituirne uno solo costituito da persone di grandissimo valore che si dedicano a tempo pieno alle valutazioni, all’esame ed ai controlli su ogni aspetto della nostra Regione e delle nostre societa’”.