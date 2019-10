Vigili del fuoco impegnati a spegnere un incendio scoppiato stamattina alle 7 e 30 in un’azienda agricola di Mede (Pavia), in Lomellina. E’ andato in fiamme un macchinario destinato all’ essiccazione e alla lavorazione del mais. Sul posto si trovano i vigili del fuoco di Voghera (Pavia) e del distaccamento volontario di Mede (Pavia), che stanno svuotando manualmente il silos e spegnendo il materiale infiammato. Non si registrano feriti.